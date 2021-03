Schule nach Rauchentwicklung evakuiert

Am Freitagvormittag musste die Mittelschule Undorf bei Nittendorf im Landkreis Regensburg evakuiert werden. Grund war eine starke Rauchentwicklung im Schulgebäude.

Wie die Einsatzkräfte vor Ort feststellen konnten, war im Physik-Lehrsaal ein technisches Gerät in Brand geraten. Der Kleinbrand konnte aber schnell gelöscht werden. Ein Lehrer sowie eine 13-jährige Schülerin, die den Rauch eingeatmet hatten, wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Schulgebäude entstand ein größerer Rußschaden. Der Unterricht an der Mittelschule entfiel für den restlichen Tag.