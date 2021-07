Stadtmarketing Tirschenreuth stellt Radtouren vor

Der Stadtmarketingverein und die Touristinfo Tirschenreuth haben drei stadtnahe Radl-Touren zusammengestellt. Nachdem sie immer wieder nach solchen Touren gefragt wurden, gibt es jetzt einen Plan dazu. Die drei Strecken sind zwischen 12 und 28 km lang und können in 1,5 bis 3 Stunden bewältigt werden. Ein genauer Plan dazu liegt in der Tourist-Info aus. Bei zwei Touren ist sogar ein Picknickservice möglich.

Auch geführte Radl-Touren sind geplant, die an besonderen Orten vorbeiführen, wie der Kaolingrube oder den Waldnaabauen. Die Termine: Die geführten Radl-Touren finden am 13.7. und 29.7. (Tour 1, Treffpunkt Fischhofpark am Hotel Seenario), 15.7. und 11.8. (Tour 2, Treffpunkt Parkplatz Maria-Weiher-Kurve) sowie 27.7. und 13.8. (Tour 3, Treffpunkt Parkplatz Sägmühl-Kapelle) jeweils um 18 Uhr statt.

Die Anmeldung erfolgt über die Tourist-Info. Der Kostenbeitrag in Höhe 5 EUR ist dann direkt bei den Guides zu entrichten. Da die geführten Touren in der Gruppe stattfinden, sollten die Teilnehmer geübt sein oder idealerweise über ein E-Bike verfügen.