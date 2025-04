Zum Start in die Radsaison, findet heute der Radlersonntag im Oberpfälzer Wald statt. Entlang der drei großen Bahntrassen-Radwege „Bayerisch-Böhmischer Freundschaftsweg“, „Bockl“ und „Vizinalbahn-Radweg“ erwartet die Radler ein Programm mit Kulinarik, Führungen und Aktionen.

Für eingerostete Radler gibt es Radbusse der Landkreise, die kostenlos zur Verfügung stehen. Kulinarisch Stärken können sich die Radfahrer unter anderem in Schwarzenbach, Schneeberg oder zum Weißwurstfrühshoppen in Gaisthal. Ein weiteres Highlight ist der Auftakt in den Tag durch den Festgottesdienst mit Fahrradsegnung in Schwarzenbach oder die angebotenen Yoga-Sessions für Radler in Tirschenreuth und Wiesau.

Alle Infos HIER!