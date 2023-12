Radmuttern an Rettungsfahrzeug gelockert

Ein Unbekannter hat vermutlich am Sonntag an einem Fahrzeug des Rettungsdienstes in Waldsassen im Landkreis Tirschenreuth die Radmuttern gelöst.

Während einer Fahrt am Sonntagabend bemerkte der 23-jährige Fahrer starke Vibrationen am Lenkrad des Pkw. Bei der anschließenden Kontrolle des Autos stellte er fest, dass mehrere Radmuttern am linken Vorderrad gelöst waren.

Das Fahrzeug parkte im vermutlichen Tatzeitraum am Sonntag zwischen 11 – 17 Uhr im Bereich Am Hamannsgarten in Waldsassen. Es entstand kein Sachschaden an dem Rettungsfahrzeug. Die Polizeiinspektion Waldsassen hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Waldsassen unter der Tel. 09632/ 849-0.