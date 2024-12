Ramasuri Plätzchen gehen an Diakonie und Caritas in Weiden – mit 115 alleinstehenden Menschen wird an Heilig Abend im Klinikum Weiden gemeinsam Weihnachten gefeiert. Leider hätte es dieses Jahr keine Plätzchen gegeben, da sich nicht genug Bäckerinnen und Bäcker gefunden haben.

Die vielen leckeren eingesandten Plätzchen gibt Radio Ramasuri deshalb gerne an Diakonie und Caritas weiter. Vielen Dank, dass so viele Hörerinnen und Hörer mitgemacht haben. Durch ihre Plätzchenlieferung machen sie das Weihnachtsfest von vielen Menschen noch ein bisschen schöner. Menschen, die niemanden haben, mit dem sie Weihnachten feiern können.