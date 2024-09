Stadt Weiden mit neuer Weihnachtsbeleuchtung

Die Stadt Weiden hat eine neue Weihnachtsbeleuchtung.

© Stadt Weiden

Sie wird derzeit in der Innenstadt von einer Fachfirma montiert. Die Dekorationselemente sind keine Katalogware, sondern wurden in Anlehnung an die Jugendstilbauten im Stadtkern für Weiden designt. Derzeit noch einzigartig ist das Material. Es besteht zu 100 % aus Weide, ist recyclebar und somit sehr umweltfreundlich. Die Beleuchtung wird auch in wichtigen Nebenlagen zu finden sein, z.B. entlang der Bahnhofstraße, im Stadtmühlweg, in der Türl- und Judengasse oder in der Ringstraße.