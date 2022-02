Randalierender Mann in Regensburg löst SEK-Einsatz aus

Ein randalierender Mann hat gestern in Regensburg einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Kurz nach 17 Uhr wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus gerufen, da sich dort ein junger Mann in psychischem Ausnahmezustand befand und in seiner Wohnung randalierte.

Der 25-Jährige war den Beamten bereits bekannt, er trat in der Vergangenheit schon in ähnlichen Situationen in Erscheinung. Weil die Polizisten davon ausgingen, dass er gefährliche Gegenstände bei sich hatte, wurden Spezialkräfte hinzugezogen, um den 25-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen. Schließlich öffnete der junge Mann aber von sich aus die Türe und ließ sich widerstandlos mitnehmen. Er wurde in psychologische Betreuung übergeben.