Rauchender Misthaufen in Rotzendorf

Ein stark rauchender Misthaufen in einer Scheune in Püchersdorf im Ortsteil Rotzendorf im Kreis Neustadt hat am Montagmorgen für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Ein 36-jähriger Landwirt fing sofort an, Geräte aus der Unterstellhalle zu holen. Dabei erlitt er eine Rauchvergiftung. Ein 25-jähriger Nachbar, der mit einem Radlader zu Hilfe kam, zog sich ebenfalls eine Rauchvergiftung zu. In der Scheune fingen zudem eingelagerte Hackschnitzel zu rauchen an.

Die Feuerwehr löschte den Brand ab. Es entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Ursache für den Zwischenfall war wahrscheinlich eine Selbstentzündung des Hühnermistes.