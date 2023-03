Rauchentwicklung in einem Supermarkt in Neutraubling

Am Freitagabend kam es zu einem Großaufgebot an Rettungskräften in einem Neutraublinger Supermarkt. Dort war es im Bereich einer Papierpresse zu einer Rauchentwicklung gekommen.

Da der Markt noch offen hatte und eine Gefährdung von Kunden und Mitarbeiter nicht ausgeschlossen werden konnte, rief dies ein Großaufgebot an Rettungskräften auf den Plan. Vor Ort konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden, denn durch das umsichtige Handeln der Mitarbeiter war der Supermarkt unverzüglich evakuiert. Die Papierpresse wurde durch die örtliche Feuerwehr vom Marktgebäude entfernt und kontrolliert. Im Zuge der Untersuchung, konnte aber kein Brand festgestellt werden. Die gemeldete Rauchentwicklung war also vermutlich auf einen technischen Defekt an der Anlage zurückzuführen.