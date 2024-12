CANVA/Ramasuri

AM-SU: Zellulose in Brand geraten Am Donnerstagmorgen brach in Kropfersricht im Kreis Amberg-Sulzbach ein Brand …

CANVA/Ramasuri

PKW-Brände in Neustadt/WN Gleich zwei PKW sind am Donnerstag im Landkreis Neustadt in Brand geraten. Ein …

Symbolfoto: Christoph Ehleben, pixelio.de

Auto in Regensburg angezündet In Regensburg brannte am Samstagabend ein geparktes Auto. Die Polizei geht von …

Symbolfoto: dpa

Alkoholisiert mit dem Pkw zur Polizeiinspektion In Neutraubling ist am Freitagabend ein 32-jähriger Mann aus dem Landkreis …

CANVA/Ramasuri

Fahrzeugbrand in Vohenstrauß In Vohenstrauß ist am Freitagabend ein Auto auf einem Stellplatz hinter einem …

Foto: Pia Bayer/dpa