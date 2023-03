Zwei Schwerverletzte bei Unfall zwischen Linienbus und Verkaufsanhänger

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Verkaufsanhänger sind gestern in Hirschau im Landkreis Amberg-Sulzbach zwei Menschen schwer verletzt worden.

Das Fahrzeuggespann bestehend aus einem PKW und einem Verkaufsanhänger begegnete dem Linienbus in der Georg-Schiffer-Straße in Hirschau. Plötzlich öffnete sich während der Fahrt eine Seitenklappe des Verkaufsanhängers und krachte gegen die Windschutzscheibe und die linken Seitenscheiben des entgegenkommenden Busses. Durch den Zusammenstoß wurden zwei der insgesamt neun Businsassen schwer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Busfahrer selbst sowie der Fahrer des Gespanns blieben unverletzt. Warum sich die Seitenklappe des Verkaufsanhängers öffnete, ist noch nicht geklärt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.