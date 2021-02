„Reden ist Gold (wert)“ – Michael Tiefel im Ramasuri Frühschoppen

Wer kennt sie nicht, die Selbstzweifel die einen am Sonntag plagen. „Kann ich mit dieser Hose in die Kirche gehen?“ oder „Kann ich den Sonntag auch mal im Jogginganzug verbringen?“ – zwei harmlose Beispiele dafür, dass wir uns oftmals zu viel Gedanken machen und damit erst Probleme erzeugen. Michael Tiefel ist (Mental-)Coach, Speaker und Experte, wenn es darum geht Selbstzweifel zu bekämpfen und die eigene Persönlichkeit zu stärken. „Das größte Problem bei unseren Problemen ist das Problem, das wir daraus machen“, so der 45jährige Grafenwöhrer. Ein tiefsinniger Gedankengang, der letztendlich zeigt, „dass wir alle zuviel Denken“. Und bei einem guten deftigen Sonntagsfrühstück, das wir unseren Gästen beim Ramasuri Frühschoppen immer auftischen, lässt es sich natürlich besonders gut Denken und Reden – über Gott und die Welt und all die irdischen Probleme, die uns plagen. Mehr dazu, wie immer, auf unserer Frühschoppenseite.