Regensburg: Brandstiftung an Tankstelle

Ein alkoholisierter Mann verteilt einige Liter Kraftstoff aus einer Zapfpistole auf dem Boden vor einer Tankstelle und zündet diesen dann an.

So geschehen am Freitagabend gegen 23.00 Uhr an einer Tankstelle in der Landshuter Straße in Regensburg. Die sofort alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der 60-jährige wohnsitzlose Mann wurde festgenommen.

Der entstandene Sachschaden an der Tankstelle beträgt rund 20.000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge war der erheblich alkoholisierte Mann zuvor nach einem Streit aus der Tankstelle verwiesen worden.