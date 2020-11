Regensburg: Polizei sucht mutmaßlichen Vergewaltiger

Am 2. November ist eine junge Frau in Regensburg vergewaltigt worden. Die Polizei setzt jetzt auf die Unterstützung der Bevölkerung.

Für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen, hat das Bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro ausgesetzt. Am Abend des 2. November war die Frau, die mit ihrem Rad im Donaupark unterwegs war, von einem anderen Radfahrer in ein Gespräch verwickelt worden.

Der Mann bedrohte sie dann mit einem Revolver und verging sich an ihr. Bislang gingen über 40 Hinweise zu dem Fall ein. Jedoch die „heiße Spur“ war nicht dabei. Hinweise zu dem Fall bitte an die Kripo Regensburg.

Beschreibung

Der Polizei liegt folgende Personenbeschreibung vor:

– männlich

– schwarzes, krauses Haar

– dunkelhäutig

– ca. 20 bis 35 Jahre alt

– ca. 165 -175 cm groß

– schlank

– sprach Deutsch mit Akzent

– führte einen silber/grau/chromfarbenen Revolver mit sich

– führte ein dunkles Fahrrad mit Reflektoren („Katzenaugen“) in den Speichen mit

Sämtliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen. Jeder Hinweis kann für die Ermittler von Bedeutung sein!