Regensburg: Übergriff auf zwei junge Frauen

Übergriff auf zwei junge Frauen am Samstagabend in Regensburg. Beide wurden dabei leicht verletzt. Gegen 21 Uhr waren die Freundinnen im Alter von 16 und 17 Jahren im Donaupark unterwegs. Auf dem Fußweg zwischen der Donau und der nördlichen Seite des Baggersees machte ein Unbekannter die beiden an. Die Teenager wollten mit ihm nichts zu tun haben. Doch der Mann packte die beiden und zog sie vom Gehweg. Die Mädchen wehrten sich und konnten einen Notruf absetzen. Daraufhin türmte der Aggressor mit einem Fahrrad. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Es handelt sich um einen Mann, ca. 180-185 cm groß, ca. 25 Jahre alt, schlank, dunkelhäutig, rundes Gesicht, kurze schwarze Haare, sprach gebrochenes Deutsch, kein Bart, dunkelgrau-melierte weite Jogginghose mit langen Kordeln, dunkles Oberteil.

Hinweise zu dem Fall bitte an die Kripo Regensburg.