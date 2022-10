Regensburg: Unbekannte brechen in Café ein

Am frühen Samstagmorgen ist in ein Café in der Regensburger Innenstadt eingebrochen worden.

Zwischen 0 Uhr 45 und 6 Uhr gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter über eine unversperrte Türe in das Gebäude in der Roten-Hahnen-Gasse, in der sich auch das Café befindet. Dort versuchten der oder die Einbrecher dann, in den Lagerraum des Cafés einzudringen – jedoch ohne Erfolg. Die Tür war wohl zu massiv. Dennoch entstand durch den Einbruch ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Kripo Regensburg ermittelt.