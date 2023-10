Weiden: Wohnungseinbruch mit fetter Beute

Fette Beute machten Diebe am Mittwoch bei einem Wohnungseinbruch in Weiden. In der Zeit von Mitternacht bis 8:00 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt in die Wohnung eines Einfamilienhauses in der Unteren Bauscherstraße.

Die Täter entwendeten Bargeld und mehrere Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro und flüchteten mit einem ebenfalls gestohlenen Auto, einem Porsche Cayenne. Das entwendete Fahrzeug wurde am Donnerstag im Raum Regensburg festgestellt. Die Kripo Weiden sicherte am Tatort Spuren und bittet um Zeugenhinweise.