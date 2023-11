Einbruch in gleich zwei städtische Einrichtungen

In der Nacht zum Freitag ist in zwei städtische Einrichtungen in Selb eingebrochen worden.

Beim Baubetriebshof und im Wertstoffhof brachen die unbekannten Täter die Türen auf und gelangten so in die Gebäude. Auch im inneren der Betriebe wurden die Türen mit Gewalt geöffnet. Dadurch entstand ein Sachschaden von insgesamt 20.00 Euro. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Aufgrund der gleichen Vorgehensweise geht die Polizei in beiden Fällen von den gleichen Tätern aus. Die Polizei Marktredwitz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.