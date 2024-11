Übergriff auf 17-Jährigen am Regensburger Dom

Am Donnerstagabend (31.10.) soll es zu einem sexuellen Übergriff auf einen 17-Jährigen in Regensburg gekommen sein.

Der Jugendliche befand sich mit seinen Freunden gegen 21:15 Uhr am Domplatz. Als er sich von ihnen trennte und in den Domgarten ging, soll ihm ein Unbekannter gefolgt sein, den er zu vor an den Treppen zum Dom kennen gelernt hatte. Im weiteren Verlauf soll es zu dem Übergriff auf den 17-Jährigen gekommen sein. Nach der Tat flüchtete das Opfer und verständigte die Polizei.

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich

circa 25 bis 30 Jahre alt

circa 1,80 Meter groß

kräftige Statur

dunkler, kurzer Vollbart und dunkle kurze Haare

auffällige Tattoos im Gesicht (Schrift im Bereich beider Augen/Schläfe, vermeintlicher Text am rechten Auge „Only God“, und ein roter Kussmund auf dem Hals)

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und sucht Zeugen.

Wer war am Donnerstagabend im Bereich des Domplatztes in Regensburg unterwegs? Wer hat dort Wahrnehmungen gemacht, die möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Wer kann Hinweise zum mutmaßlichen Täter geben? Wer hat zur genannten Zeit an der genannten Örtlichkeit Fotos/Videos gefertigt?

Zeugenhinweise werden von der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder auch bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegengenommen.