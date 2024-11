Regensburger nicht als «Touristen» nach Gelsenkirchen

Der SSV Jahn Regensburg will den jüngsten Schwung auch in das Kellerduell beim FC Schalke 04 am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) hinüberretten und zur Klettertour in der 2. Fußball-Bundesliga ansetzen. «Viel Freude und Begeisterung spielen eine Rolle, wenn man auf Schalke in diesem Stadion vor dieser Kulisse spielen darf, das ist etwas Besonderes. Nichtsdestotrotz fahren wir dort nicht als Touristen hin, sondern wir wollen dort etwas mitnehmen», verkündete Interimstrainer Andreas Patz.

Mit zwei 1:0-Erfolgen nacheinander im DFB-Pokal gegen die SpVgg Greuther Fürth und zuletzt in der Liga gegen die SV Elversberg haben die Regensburger wieder Zuversicht. Sie sind zwar weiter Tabellenletzter, könnten aber mit einem weiteren Sieg den Krisenverein Schalke überholen. «Die Stimmung ist natürlich nach zwei Siegen deutlich besser als vorher. Die Jungs haben sich sehr gefreut und konnten diese Freude auch ausleben. Das war wichtig», sagte Patz über den kleinen Aufwärtstrend.

Zwei Stürmer kehren zurück:

Im Sturm bieten sich dem Jahn zwei neue Optionen. Christian Kühlwetter und Eric Hottmann sind zurück, nachdem sie gegen Elversberg verletzt gefehlt hatten. «Es wird wieder eine schwere Entscheidung, wer spielt, aber auch eine spannende Entscheidung, weil sie wieder gesund und Optionen für uns sind», erläuterte Patz.

Angreifer Noah Ganaus hatte zuletzt vom Ausfall der beiden Stürmer profitiert, allerdings dann auch durch seinen entscheidenden Treffer gegen Elversberg für sich nachhaltig geworben. (dpa)