Regensburger Sicherheitswacht sucht Mitarbeiter/-innen

Die Regensburger Polizei sucht Mitarbeiter/-innen für die Sicherheitswacht. Die Aufgaben sind sehr vielfältig. So unterstützen sie die Polizei und leisten beispielsweise auch Mithilfe bei Fahndungen. Sie sind Ansprechpartner für schutzbedürftige Personen und erteilen Auskünfte an Hilfesuchende.

Die Sicherheitswacht kommt z. B. in größeren Wohnsiedlungen, in öffentlichen Parks, in Fußgängerzonen sowie in der Umgebung von Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel zum Einsatz. Die Ehrenamtlichen stärken mit ihrer Anwesenheit das Sicherheitsgefühl und schrecken zugleich potentielle Straftäter oder Störenfriede ab. Es gibt eine Aufwandsentschädigung von 8 Euro pro Stunde. Mitglied der Sicherheitswacht kann grundsätzlich jede Person werden, die

gerne mit Menschen umgeht

zuverlässig ist und gerne Verantwortung übernimmt

einen Beitrag für die öffentliche Sicherheit leisten möchte

Weiterhin bestehen folgende Voraussetzungen:

Mindestalter von 18 Jahren und Höchstalter von 62 Jahren für Bewerber

gesundheitliche Eignung für den Außendienst

abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung

sichere Beherrschung der deutschen Sprache

Bereitschaft, mindestens 5 Stunden im Monat für diese ehrenamtliche Tätigkeit zur Verfügung zu stehen

Die Bewerber werden nach bestandenem Eignungstest (Vorstellungsgespräch) in 40 Unterrichtseinheiten auf ihre Tätigkeit vorbereitet. Die Ausbildung wird mit einem Prüfungsgespräch abgeschlossen.

Kontaktdaten:

PI Regensburg Nord – Tel.: 0941/506-2251 93053 Regensburg, Am Protzenweiher 19 (E-Mail: pp-opf.regensburg.pi-nord@polizei.bayern.de)

– Tel.: 0941/506-2251 93053 Regensburg, Am Protzenweiher 19 (E-Mail: pp-opf.regensburg.pi-nord@polizei.bayern.de) PI Regensburg Süd – Tel.: 0941/506-2300 93047 Regensburg, Minoritenweg 1 (E-Mail: pp-opf.regensburg.pi-sued@polizei.bayern.de)

Weitere Informationen erhalten sie auch unter www.sicherheitswacht.bayern.de.