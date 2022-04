Osteraktion 2022 in Weiden

Vom 02. bis zum 09. April läuft eine Osterrallye durch die Weidener Innenstadt, organisiert vom Stadtmarketing. Bunt verzierte, mit Buchstaben versehene Holzostereier sind in der Fußgängerzone zu finden.

Dann heißt es, die Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringen, und das Lösungswort bilden, damit man an einem Gewinnspiel teilnehmen kann. Verschiedene Geschenkgutscheine und attraktive Sachpreise gibt es zu gewinnen. Die Gewinnspielkarte kann man bis 11. April an folgenden Stellen abgeben:

Losbox im Infopoint (Altes Rathaus/EG)

• Büro des Stadtmarketings (Altes Rathaus/1. Stock)

• Sonna – Geschenke & Haushaltswaren

• Weiss Schuhe

• Malzer – Der Raumausstatter

• Weltladen Weiden

• Hagebaumarkt Weiden

• Stadtwerke Weiden

• Traditionsbäckerei Beyer