SpVgg SV Weiden sucht Talente

Die SpVgg SV Weiden sucht talentierte, junge Fußballerinnen und Fußballer der Jahrgänge 2011 und 2012. Für die Saison 2022/23 wird eine U11-Mannschaft, bestehend aus dem Jahrgang 2012, komplett neu zusammengestellt.

Das Sichtungstraining findet am Samstag, den 02. April, auf dem neuen Gelände, Am Langen Steg 19, in Weiden, statt. Trainingsbeginn ist um 10 Uhr. Im Anschluss ist für die kleinen Kicker und deren Eltern ein Feedbackgespräch mit dem Trainer möglich. Interessierte Spielerinnen und Spieler möchten sich bitte zur besseren Planung und Koordination bei Jugendleiter Fabian Frey (frey@spvgg-weiden.de, 0157/52535905) melden.