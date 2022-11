Regensburger Weihnachtssingen: Jetzt Tickets sichern!

Das Programm steht und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wer die große Benefiz-Gala am 17. Dezember live in der das Stadtwerk.Donau-Arena erleben will, kann sich ab Donnerstag, 03.11.2022, Karten sichern.

Nur noch knapp eineinhalb Monate, dann ist wieder Weihnachtssingen in Regensburg. Viele tolle Künstlerinnen und Künstler stellen sich auch heuer wieder in den Dienst der guten Sache. Die beste Nachricht: Im Moment sieht alles danach aus, als würde auch der größte (Weihnachts)Wunsch des Organisationsteams um Armin Wolf in Erfüllung gehen: endlich wieder ein Weihnachtssingen vor Live-Publikum. „Wir sind froh, dass wir während der Pandemie die Gala immerhin auf die Bildschirme der Menschen bringen konnten. Aber das Weihnachtssingen live zu erleben, ist einfach nochmal etwas ganz Besonderes“, sagt Wolf.

Wer am 17. Dezember 2022 um 19:00 Uhr in der das Stadtwerk.Donau-Arena mit dabei sein will, der kann sich jetzt eines der begehrten Tickets sichern. Ab Donnerstag, 3. November 2022, 12 Uhr, sind diese unter www.regensburger-weihnachtssingen.de erhältlich.