Regensburger Zöllner entdecken 130 Gramm Speed

Der Regensburger Zoll hat jetzt bei einer Fahrzeugkontrolle über 130 Gramm Amphetamin sichergestellt. Der 37-jährige Fahrer gab an, kurz davor selbst „Speed“ konsumiert zu haben. Aufgrund einer Verschlechterung seines Gesundheitszustands wurde der Mann in eine Klinik gebracht, wo er nach ärztlicher Behandlung noch am selben Tag entlassen werden konnte. Gegen den Mann aus Nordrhein-Westfalen laufen nun mehrere Strafverfahren.

© Foto: Hauptzollamt Regensburg

Drei Tüten mit insgesamt über 130 Gramm sichergestelltem Amphetamin