Reisebeschränkungen – wo gilt was? Heute wird’s auf den Autobahnen, Bahnhöfen und Flughäfen Deutschlands voll. Die Pfingstferien beginnen und viele wollen ab in den Urlaub. Eins haben viele aber vergessen: Corona, das ist leider immer noch nicht rum und in manchen Ländern gibts ordentlich Beschränkungen. Wie da der aktuelle Stand ist, was in dem Land gilt, in das Sie vielleicht in den kommenden Tagen reisen wollen, können Sie hier abchecken!