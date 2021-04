Rentner bei Waldarbeiten von Baum getroffen

Bei Waldarbeiten hat sich am Freitagnachmittag ein 70-jähriger Mann aus dem Landkreis Schwandorf schwerere Verletzungen zugezogen.

In einem Waldstück bei Diendorf nahe Neunburg vorm Wald wollte der 70-Jährige zusammen mit seiner Ehefrau einen Baum fällen. In dessen Baumkrone verhakte sich jedoch ein anderer, bereits entwurzelter und abgestorbener Baum. Dieser löste sich durch die Baumfällung und fiel senkrecht nach unten. Der Rentner wurde an Oberkörper und Beinen vom Baum getroffen. Seine Ehefrau konnte ihn aber unter dem Baum hervorziehen und verständigte die Rettungskräfte. Der Rentner musste mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Regensburger Klinik geflogen werden. Seine Verletzungen sind glücklicherweise nicht lebensbedrohlich.