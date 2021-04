Körperverletzung bei privater Feier in Marktredwitz

In Marktredwitz ist in der Nacht zum Samstag wieder eine private Feier aufgelöst worden, bei der es auch noch zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war.

Gegen 1 Uhr gerieten dort ein 51-jähriger und ein 58-jähriger Mann in Streit. Der jüngere der beiden Männer schlug dabei auch auf sein Gegenüber ein. Der 58-Jährige erlitt dadurch diverse Verletzungen in Gesicht, Hals und Oberkörper. Beide Männer erschienen reichlich alkoholisiert. Der genaue Ablauf der Streitigkeiten muss noch ermittelt werden. Außerdem wird in Hinblick auf einen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetzt geprüft.