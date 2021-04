Die Anfahrt zum Frühstück war nicht weit, der Gast der heute zum gemeinsamen Frühstück erschien, hatte es dafür umso mehr in sich. Richie Necker, Musiker und Sänger aus Laaber und die eigentliche Tina Turner, machte es sich mit Frühschoppenmoderator Jürgen Meyer am Frühstückstisch im Sendestudio bequem und plauderte mit ihm über Gott und die Welt. Was genau der gute Richie zu sagen hatte, das findet ihr wie immer auf unserer Frühschoppenseite.