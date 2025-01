Rentner bestohlen und verletzt

Ein Rentner ist am Donnerstagabend in Zell im Fichtelgebirge von Unbekannten bestohlen und verletzt worden. Zwei Frauen gaben sich an der Haustüre als Mitarbeiterinnen des BRK aus und trugen auch die entsprechende Kleidung.

Sie gelangten so in die Wohnung des pflegebedürftigen Mannes. Während eine der Frauen den Senior in ein Gespräch verwickelte, nutzte die Zweite die Gelegenheit und durchsuchte das Haus nach Wertsachen. Als der Rentner misstrauisch wurde, versetzte eine der Frauen den 90-Jährigen einen Stoß, so dass er zu Boden fiel. Da der Rentner aus eigener Kraft nicht aufstehen konnte, wurde er erst am nächsten Tag von richtigen BRK-Mitarbeitern gefunden. Es stellte sich heraus, dass das Diebes-Duo die Geldbörse des 90-Jährigen mit einem Eurobetrag im unteren vierstelligen Bereich gestohlen hatte. Zeugen, die Angaben zu den Betrügerinnen mit BRK-Kleidung machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Münchberg in Verbindung zu setzen.