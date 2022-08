Großbrand in Roding im Landkreis Cham. Dort ist am Donnerstagnachmittag die Scheune eines Bauernhofes in Vollbrand geraten.

Das Feuer griff auch auf das Wohnhaus über. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Ca. 50 Kühe und Kälber, die sich in einem gegenüberliegenden Stall befanden, konnten gerettet werden. Allerdings verendeten vier Kälber in einem Freigehege neben der brennenden Scheune. Der Sachschaden wird auf ca. eine Million Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.