Rötz: Hoher Sachschaden bei Brand einer Gaststätte

Ein Sachschaden im oberen fünfstelligen Bereich ist die Bilanz eines Brandes in einer Gaststätte in Rötz im Landkreis Cham. Am Samstagmorgen kurz nach 6 Uhr bemerkte ein Anwohner, dass aus der Küche der Gaststätte in der Böhmerstraße Rauch austrat.

Er setzte sofort den Notruf ab und informierte die anderen Mieter des Anwesens. Alle konnten sich rechtzeitig selbständig in Sicherheit bringen. Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten den Brand in der Küche schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 80.000 Euro. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.