Taxifahrer in Bayreuth ausgeraubt – Zeugen gesucht

In Bayreuth ist am Dienstagmorgen ein Taxifahrer unter Vorhalt einer Schusswaffe ausgeraubt worden.

Gegen 2:30 Uhr war ein Unbekannter am Bahnhof Erlangen in das Taxi des 54-Jährigen eingestiegen. Die Fahrt ging nach Bayreuth. Als die beiden gegen 3:45 Uhr dort ankamen, navigierte der Unbekannte den Taxifahrer in den Stadtteil Roter Hügel zur Kreuzung Preuschwitzer Straße/Am Waldrand. Dort forderte der Fahrgast unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld von dem Taxifahrer. Nachdem ihm der 54-Jährige die Einnahmen ausgehändigt hatte, flüchtete der Räuber. Eine Fahndung nach dem Täter blieb bislang erfolglos. Die Kripo Bayreuth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der 0921/506-0.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: