Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein Rollerfahrer ist am Donnerstagabend bei einem Unfall zwischen Schwandorf und Steinberg am See schwer verletzt worden.

Der 51-Jährige kam mit seinem dreirädrigen Roller in einem Waldstück von der Fahrbahn ab, stieß dort gegen einen Leitpfosten und stürzte in einen Graben. Ein Autofahrer hatte den Roller kurz zuvor noch überholt. Als er wieder einscherte, konnte er den Roller aber nicht mehr im Rückspiegel sehen. Der 28-Jährige kehrte sofort um und fand den Rollerfahrer im Graben liegen. Der schwerverletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Unfallort fand man dünne Holzlatten neben der Fahrbahn, die als Unfallursache in Frage kommen.