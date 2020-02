Tiny Houses bald in Amberg und Kümmersbruck?

Tiny Houses – Der Mini-Haus Trend aus den USA ist längst auch bei uns angekommen. Jetzt soll es bald auch eine Tiny-House-Siedlung in Amberg geben.

In der Kennedystraße sollen demnächst drei Bauplätze für bis zu 8 Modulhäuser dienen.

Ein Problem gibt es dabei allerdings: Die Tiny-Houses zählen im Baurecht nicht als vollwertige Häuser, weswegen sie eigentlich keine Baugenehmigungen bekommen.

Trotzdem gibt es Möglichkeiten, die Häuser so zu bauen, dass sie den Regelungen entsprechen.

Um dem Trend hin zur Wohnraumreduzierung nachgehen zu können, sollte das Baurecht aber generell geändert werden.

Das sieht Tom Scheimer durchaus für möglich. Er ist der Geschäftsführer der Firma Freiraum in Fiederhof bei Amberg, die die Tiny-Häuser für Amberg bauen sollen.

Solche Haus-Module von der Freiraum GmbH müssen aber keine kompletten Häuser sein. Es gibt auch Saunen, einzelne Räume für ein zusammengesetztes Haus und mehr. Je nach Wunsch des Käufers. Alle Häuser sind aus Zirbenholz und haben große Fensterfronten. Darin sieht Tom Scheimer den Sinn des Tiny House: Seinen Wohnraum der Natur zu öffnen.

Wann die Bauarbeiten in der Kennedystraße beginnen können, ist noch nicht klar.

Außerdem kooperiert der Gasthof zur Post in Kümmersbruck auch bald mit der Freiraum GmbH. Bis zum Sommer sollen unterhalb des Biergartens an der Vils mehrere Tiny Häuser enstehen, die dann wie als Hotelzimmer genutzt und gebucht werden können.

