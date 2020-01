Sauna brennt im Freibad Cham

Bei einem Saunabrand im Freibad in Cham ist gestern ein Sachschaden in Höhe eines sechsstelligen Eurobetrages entstanden.

Am Nachmittag war der Saunaofen eine Stunde vor Betrieb von dem Pächter aufgeheizt worden. Dann kam es zu dem Unglück. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ein Feuerwehrmann erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung. Kunden waren zu der Zeit nicht in der Sauna. Die angrenzende Arztpraxis sowie das Freibad wurden durch die Rauchentwicklung und Rußbildung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch. (Red)