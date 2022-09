Schafkopf lernen im Freilandmuseum Oberpfalz

Schafkopf ist ein Stück bayerischer Wirtshauskultur. Das Freilandmuseum Oberpfalz veranstaltet an vier Mittwochabenden im Oktober wieder einen unterhaltsamen Schafkopfkurs im Tagungsraum in Neusath.

Heiner Kohl, pensionierter Schulamtsdirektor aus Eschenbach, vermittelt das Spiel in einem systematisch aufgebauten Kurs. In drei Lektionen an vier Abenden (5.10., 12.10., 19.10. und 26.10.) werden die Grundkenntnisse gewonnen und in einem Arbeitsblatt zum Nachlesen gesichert. Ein Übungsangebot als „Hausaufgabe“ vertieft das Gelernte. Die lockere Kursleitung des erfahrenen Schafkopflehrers sorgt dafür, dass Spaß und Gemütlichkeit nicht zu kurz kommen.

Kursbeitrag: 32€, Beginn ist jeweils um 18.00 Uhr.

Anmeldungen unter www.freilandmuseum-oberpfalz.de