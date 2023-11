Wintermarkt im Freilandmuseum

Die Tore des Freilandmuseums Oberpfalz in Neusath werden am Sonntag (26.11.) ein letztes Mal in diesem Jahr geöffnet. Ab 11 Uhr wird geschnitzt, gebacken und mit Pferden gearbeitet.

Denn die Museumsmitarbeiter führen die traditionellen Winterarbeiten der Vergangenheit vor. Dazu zählen beispielsweise Federn schleißen, Holzarbeiten oder Vorräte für den Winter anlegen. In den Stuben werden Plätzchen gebacken, durchs Museumsgelände strömt der Duft von gebrannten Mandeln oder Flammkuchen. Und auch die Marktleute stehen mit ihrem Wintermarkt von 11 Uhr bis 18 Uhr im Stiftlandsdorf für die Besucher bereit.