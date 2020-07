Eine frische Halbe, leckere Weißwürste und knackige Brezen – schon ist der Frühstückstisch im Ramasuri Frühschoppenstudio gedeckt. Und wenn man den dann noch mit Brachialcomedian Bembers, dem Mann mit nur weichen Buchstaben aber dafür umso härteren Sprüchen, garniert, dann steht einem guten Start in den Sonntag nichts mehr im Weg. Was Bembers denn so zu berichten hatte, das gibts nachzulesen unter https://www.ramasuri.de/fruehschoppen/