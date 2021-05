Schlägerei am Regensburger Busbahnhof

Zwei Männer haben am Montag (17.05.) in Regensburg auf eine am Boden liegende Person eingeprügelt. Am Abend gegen 22 Uhr 15 waren drei Männer am Busbahnhof Albertstraße aus unbekannten Gründen in Streit geraten, dann kam es zu einer Schlägerei.

Ein 25-Jähriger wurde dabei von seinen beiden Gegnern zu Boden gebracht und festgehalten. Schließlich trat ihm einer der Männer mehrfach an den Kopf. Dann flüchteten die Täter. Das Opfer wurde mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Durch die Videoüberwachung im Busbahnhof konnten die beiden Schläger, ein 28 – und ein 30-Jähriger, identifiziert und festgenommen werden. Das Duo sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Zeugen der Tat sollen sich bei der Kripo Regensburg melden.