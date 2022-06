Schmorbrand in Grundschule

In der Nacht auf Freitag ist es in der Grundschule in Neusorg im Landkreis Tirschenreuth zu einem Schmorbrand gekommen. Ursache ist vermutlich ein technischer Defekt an der Verkabelung der Solaranlage im Keller des Gebäudes gewesen.

Wegen der Rauchentwicklung und des Rauchgeruchs blieb die Schule am Freitagmorgen vorsorglich erstmal geschlossen. Daher kamen auch keine Personen zu Schaden. Die ca. 180 Schülerinnen und Schüler wurden durch ihre Lehrkräfte im Außenbereich der Schule betreut. Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden, da der Brand im Gebäudetrakt entfachte, der zurzeit saniert wird. Am Montag soll der Schulbetrieb aber wieder aufgenommen werden.