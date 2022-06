Beim bayernweiten Tag der offenen Gartentür öffnen am Sonntag 13 Privatgärten ihre Pforten in Eschenbach im Landkreis Neustadt an der Waldnaab.

Treff zum Rundgang ist um 10 Uhr beim „Taubnschuster – Museum, Kulturhof, Zoigl“. Die umliegenden Gasthäuser versorgen Sie mit Schmankerln sowie Kaffee und Kuchen. Bitte beachten Sie nur von 10 bis 17 Uhr in die mit offiziellen Logo „Tag der offenen Gartentür“ gekennzeichneten Gärten zu gehen.