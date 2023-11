Schneeglätte sorgt für Verkehrsunfälle im Sendegebiet

Im Sendegebiet ist es am Wochenende aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt und es entstand ein hoher Sachschaden. Zu einem schweren Unfall ist es am Samstagmittag in der Gemeinde Pettendorf gekommen.

Ein 59-jähriger Autofahrer übersah auf der Kreisstraße R19 bei Rohrdorf ein vorfahrtberechtigtes Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß. Während einer der Unfallbeteiligten leicht verletzt wurde, musste ein weiterer Unfallbeteiligter mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. An den Fahrzeugen ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich. Im Raum Selb ereigneten sich nach dem ersten Schneefall am Wochenende zwei Unfälle mit erheblichem Sachschaden. Ein 31-jähriger Lkw-Fahrer kam in Selb im Kreis Wunsiedel von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt, am Truck entstand jedoch ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Wenige Minuten später rutschte eine 18-jährige Fahranfängerin zwischen Selb und Plößberg mit ihrem Auto von der Fahrbahn, überfuhr einen Leitpfosten und landete im Graben. Hier entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro, die Fahrerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.