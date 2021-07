Oberpfalz-Marketing sucht auch heuer wieder den schönsten Biergarten der Oberpfalz.

Aktuell steht auf Platz 1 mit 72 Prozent der Stimmen der Biergarten „Beim Petern“ im Landkreis Amberg-Sulzbach. Danach folgen die Brauereigaststätte Sterk in Amberg und der Kapplwirt in Waldsassen. Wer an der Reihenfolge noch etwas ändern möchte, hat noch bis 4. August Zeit. Einen Link zum Voting finden Sie auf www.oberpfalz.de/unsere-schoensten-biergaerten/