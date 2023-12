Schüsse auf einem Parkplatz in Marktredwitz

Am Samstagnachmittag gegen 17:00 Uhr wurden „Schüsse“ auf einem Marktredwitzer Parkplatz gemeldet. Ein 44-jähriger Zeuge berichtete, dass er zwei Männer beobachtete, die auf einen am Boden liegenden Mann einschlugen. Als er eingreifen wollte, zog einer der Angreifer eine Waffe und schoss in seine Richtung.

Die Täter flüchteten, wurden jedoch später in Selb gestellt. Eine Schreckschusswaffe wurde sichergestellt. Der Grund für den Vorfall liegt vermutlich in Geldforderungen. Der alkoholisierte Schütze musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Alle Beteiligten wurden vorerst freigelassen. Die Polizei in Marktredwitz ermittelt wegen Bedrohung und Körperverletzung.