Schüsse und Körperverletzung vor Diskothek in Neumarkt

In Neumarkt sind in der vergangenen Nacht vor einer Diskothek in der Innenstadt mehrere Schüsse gefallen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es wohl zwischen zwei Personengruppen zu einer Auseinandersetzung. Dabei wurde ein 17-jähriger Jugendlicher von mehreren bislang unbekannten Personen mit den Fäusten geschlagen und mit den Füßen traktiert. Einer der Beteiligten gab zudem mehrere Schüsse mit einer Schreckschusspistole ab. Diese war aber nicht gegen Personen gerichtet. Der angegriffene Jugendliche kam mit erheblichen Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus. Bei dem Vorfall waren mehrere Polizeistreifen im Einsatz. Die Polizei Neumarkt ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.