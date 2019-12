Böser Treppensturz in Marktleuthen

In Marktleuthen im Landkreis Wunsiedel ist gestern Abend eine private Feier etwas aus den Fugen geraten.

Ein 39-Jähriger geriet nach ausgiebigem Alkoholkonsum in seiner Wohnung mit einem 50-jährigen Bekannten in Streit. Daraufhin sollte der 50-Jährige die Wohnung verlassen. Um dem Ganzen Nachdruck zu verleihen schubste der Jüngere seinen Kontrahenten einfach die Treppe hinunter. Die Landung am Ende der Treppe war dann so hart, dass er vom Rettungsdienst ins Klinikum transportiert werden musste. Dem rabiaten 39-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Zudem erhält er noch eine Anzeige nach dem Waffengesetz, weil in seiner Wohnung auch noch ein verbotenes Butterflymesser gefunden wurde.