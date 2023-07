Schuppen- und Garagenbrand in Wiesau fordert Verletzte

In der Schönhaider Straße in Wiesau, im Landkreis Tirschenreuth, kam es am Samstagabend gegen 18:30 Uhr zu einem schweren Brand, bei dem ein Schuppen und eine angrenzende Garage komplett zerstört wurden.

Dank aufmerksamer Nachbarn, die den Alarmruf „Es brennt!“ ertönen ließen, wurde die 59-jährige Bewohnerin auf das Feuer aufmerksam. Innerhalb kürzester Zeit breiteten sich die Flammen auf den Schuppen und die Garage aus. Die schnell eintreffenden Feuerwehren aus Wiesau, Mitterteich, Schönhaid, Fuchsmühl und Voitenthan konnten ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus verhindern und das Feuer unter Kontrolle bringen.

Bei dem Vorfall wurden fünf Personen leicht verletzt. Die Bewohnerin, ein Mitbewohner und ein Ersthelfer erlitten leichte Rauchvergiftungen. Zwei Feuerwehrleute mussten ebenfalls ärztlich behandelt werden. Ein Feuerwehrmann wurde aufgrund von Kreislaufproblemen ins Krankenhaus gebracht, während der andere vor Ort wegen einer leichten Rauchvergiftung versorgt wurde. Zudem fielen dem Brand ein in der Garage abgestelltes Fahrzeug, ein angrenzendes Treibhaus und zwei Bäume zum Opfer. Zwei nahegelegene Garagen wurden an den Außenfassaden beschädigt.

Die starke Rauchentwicklung und der Wind, der den Rauch in Richtung Wiesau trieb, führten zur Auslösung einer Gefahrenmitteilung im Mobilfunknetz durch die Integrierte Leitstelle. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Aufgrund der Löscharbeiten musste die Schönhaider Straße für mehrere Stunden gesperrt werden. Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar, der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 EUR geschätzt.