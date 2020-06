Schwandorf: Fahrkartenkauf im Bus wieder möglich

Im Landkreis Schwandorf kann man in vielen Linienbussen jetzt wieder Fahrkarten kaufen. Dafür baute die Firma Schmid Faszinatour extra Trennscheiben für das Fahrpersonal in den Bussen ein.

Durch die Infektionsschutzwände wird der Fahrerarbeitsplatz so geschützt, dass Fahrgäste jetzt auch wieder über die vordere Türe einsteigen können. Im Stadtbus Schwandorf und in den Linienbussen der Firma Schmid Faszinatour ist der Fahrkartenkauf bereits wieder uneingeschränkt möglich. Auf die Mund-Nasen-Bedeckung an den Haltestellen und in den Bussen kann trotzdem nicht verzichtet werden.