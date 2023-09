Schwandorf: Frau will verwahrlosten Hund aus Fenster werfen

In Schwandorf fand die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag einen verwahrlosten Hund in einer Wohnung.

Der Vierbeiner war offenbar schon über 24 Stunden allein und in einem katastrophalen Zustand – der Boden war mit Hundekot verdreckten Laken übersät. Obwohl Futter und Wasser bereitstanden, nahm der Hund offensichtlich nichts zu sich. Die Situation eskalierte, als die 20-jährige Hundebesitzerin versuchte, ihren Hund aus dem Fenster zu werfen. Glücklicherweise konnte dies verhindert werden.

Die Polizei nahm den Hund in Obhut und übergab ihn an das Tierheim. Das Veterinäramt leitet nun die weiteren Untersuchungen ein.